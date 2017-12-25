Setl City ввела в эксплуатацию ЖК премиум-класса Stockholm на берегу Большой Невки, напротив Елагина острова. Элитный жилой комплекс состоит из двух корпусов, которые по форме напоминают подковы, высотой от 5 до 7 этажей. Под домом располагается подземная автостоянка, рассчитанная на 320 машин.

Эксклюзивный дизайнерский проект для жилого комплекса разработало архитектурное бюро «Студия-44». В отделке корпусов использованы качественные дорогие натуральные материалы, для фасадов выбрана светло-песочная цветовая гамма с темно-коричневыми вставками. В жилом комплексе спроектированы квартиры от однокомнатных до пятикомнатных, а также просторные видовые пентхаусы с панорамным остеклением и открытыми террасами. На первых этажах будет работать зона ресепшн. Организована и уютная lounge-зона для встреч и переговоров. Дворы ЖК Stockholm полностью закрыты от машин, по периметру осуществляется видеонаблюдение, будет работать профессиональная служба охраны.

ЖК Stockholm/Setl City

ЖК Stockholm возвели в зеленой уединенной части Приморского района. Уникальный проект позволил сделать каждую квартиру видовой: все покупатели недвижимости в ЖК Stockholm станут собственниками жилья с потрясающими видами на Большую Невку и Елагин остров. Комплекс отличает близость к парковым зонам: рядом – ЦПКиО на Елагином острове, неподалеку расположены парк 300-летия Петербурга и Крестовский остров. До центра города – несколько минут езды, в получасе находятся курортные пригороды.

Застройщик уже укрепил и оформил набережную возле жилого комплекса по аналогии с набережной Елагина острова напротив ЖК. Весной, согласно проекту озеленения, на набережной появятся аккуратные газоны, дорожки для прогулок, оригинальные детали ландшафтного дизайна и будут установлены скамейки.

Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».

ЖК Stockholm – застройщик ООО "Приморский, 46", разрешение на строительство № 78-15037920-2014, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/stockholm/ declarations

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»