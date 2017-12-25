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25.12.2017 12:35

Шесть хоккеистов СКА сыграют за сборную России на молодежном чемпионате мира

Стал известен окончательный состав молодежной сборной России по хоккею для участия в чемпионате мира. Отметим, что шесть человек из 23-х представляют хоккейный клуб СКА из Петербурга, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России. 

Полностью состав выглядит так: 

Вратари: Алексей Мельничук («СКА-Нева»), Михаил Бердин («Су Фаллз», USHL), Владислав Сухачев («Челмет»)

Защитники: Никита Макеев (ЦСКА), Александр Шепелев («Челмет»), Артем Минулин («Свифт Каррент», WHL), Егор Зайцев («Динамо» Москва), Анатолий Елизаров («Толпар»), Николай Кныжов («СКА-Нева»), Дмитрий Саморуков («Гельф Сторм», OHL), Владислав Семин («СКА-Нева»)

Нападающие: Дмитрий Соколов («Садбэри», OHL), Артем Манукян («Авангард»), Виталий Абрамов («Викториявилль», QMJHL), Георгий Иванов («Локомотив»), Михаил Мальцев («СКА-Нева»), Андрей Свечников («Бэрри Колтс», OHL), Андрей Алтыбармакян («СКА-Нева»), Герман Рубцов («Акади-Батерст», QMJHL), Марсель Шолохов («Челмет»), Клим Костин («Сан-Антонио», АХЛ), Алексей Полодян («СКА-Нева»), Артур Каюмов («Локомотив»)

Молодежный чемпионат мира пройдет в Баффало (США) с 25 декабря по 6 января. Сборная России стартует матчем против Чехии 26 декабря. Начало в 20:00 по московскому времени.

Молодежная сборная России по хоккею четыре раза выигрывала чемпионат мира (1999, 2002, 2003, 2011), девять раз становилась серебряным призером (1995, 1998, 2000, 2005, 2006, 2007, 2012, 2015, 2016) и восемь раз — бронзовым (1994, 1996, 1997, 2008, 2009, 2013, 2014, 2017).


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