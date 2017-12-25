Роскосмос создает конкурента Google Earth

Роскосмос работает над обновляемой цифровой моделью поверхности планеты. Проект под названием «Цифровая Земля» должен составить конкуренцию Google Earth Pro, геосервису Esri и другим международным игрокам.

О планах Роскосмоса сообщила 25 декабря газета «Известия» со ссылкой на генерального директора холдинга Андрея Тюлина. По данным издания, проект предполагает покрытие спутниковыми снимками территории России, а в дальнейшем — и всего мира. Разрешение составит один метр. До конца 2017 года будет создана цифровая модель Крыма и Ростовской области, в 2018-м собираются охватить Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский, Хабаровский и Приморский край. Покрытие всей России планируется завершить к 2020 году.

Проект будет в первую очередь предназначен для бизнеса или госструктур. Цель Роскосмоса — «стать крупным игроком в России и занять заметную часть мирового рынка», подчеркнул Андрей Тюлин. Проект реализуется в партнерстве с частным инвестором. Что это за компания — пока не раскрывается.

Отметим, в последнее время отечественная космическая отрасль успехами не радует, да и со спутниковым покрытием могут появиться проблемы. Ранее стало известно о неудачном запуске ракеты с российским спутником «Метеор-М».

Напомним, что 28 ноября с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б», которая должна была вывести на орбиту 19 спутников, в том числе гидрометеорологический «Метеор-М». По предварительной информации, из-за нештатной работы разгонного блока «Фрегат» второй в истории пуск «Союза-2.1б» с Восточного оказался неудачным.