«Деловые Линии» доставят ритейлерам

Еще
18:33 25.12.2017
Пришлите свою новость!
18:23
«Бомба» в самолете обошлась шутнику в половину средней зарплаты петербуржца
18:14
В Петербурге возбудили уголовное дело из-за ампутированной руки повара
18:07
У заказчика ЗСД и ВСД сменилось руководство
18:00
Директору РАМТа Софье Апфельбаум продлили домашний арест по делу Серебренникова
17:58
За визит в салон «Белая кость» оперативники Выборгского района оставлены без подарков Деда Мороза
17:54
Смольный подарил детям на Новый год сломанные наушники для iPhone
17:45
Пожар на юго-западе Петербурга выгнал соседей на улицу
17:42
Полицейским запретили праздновать Новый год с друзьями и брать подарки
17:30
Навальный не стал кандидатом в президенты
17:23
После наезда автобуса на пешеходов в Москве возбуждено уголовное дело
17:19
«Невский проспект» вернули пассажирам
17:14
Полиция проверяет перестрелку в Апраксином дворе
17:02
ГАООРДИ поздравляет с Новым годом детей, которые не могут посетить праздники
16:49
Навальному откажут в регистрации на президентских выборах
16:48
Смольный откажется от субсидий Минэкономразвития на поддержку инноваций
16:44
Бомбу на «Садовой» не нашли
16:41
Светофор устроил коллапс на Светлановской, ГИБДД советует объезжать
16:37
Водитель автобуса, сбившего пешеходов в Москве, перепутал тормоз и газ
16:32
«Пламя и кровь» Мартина выйдет на русском в 2018 году
16:32
"Гостиный двор"и переход на "Невский проспект" закрыты
16:19
Бюджетная ёлка из макаронных изделий выиграла новогодний конкурс «Фонтанки»
16:09
В Казани автобус «припарковался» прямо в мечеть
16:06
Станцию «Улица Дыбенко» проверили за семь минут
16:05
Полмиллиона рублей получил аферист за участок в несуществующем садоводстве «Пулковское»
16:00
Станция метро "Улица Дыбенко" закрыта для пассажиров
15:57
Смерть рабочего на стройке «Я - Романтик» оценили в один год условно
15:50
«Садовая» закрыта для пассажиров
15:38
В Роскосмосе нашли нарушения на сотни миллиардов рублей
15:35
Число погибших в ДТП с автобусом в Москве выросло до пяти
15:31
МВД: Водитель влетевшего в подземный переход автобуса не справился с управлением
15:30
Петербуржец замаскировал украденное в детской коляске
15:11
Автобус въехал в подземный переход в Москве, есть жертвы
15:10
Бывший глава порта «Усть-Луга» подозревается Австрией в отмывании денежных средств
15:05
Легенда мирового футбола Оливер Кан прислал посылку жительнице Петербурга, пережившей теракт
15:03
Эрмитаж привезет руины на архитектурную биеннале в Венецию
15:03
Гордеев назначен полпредом президента в Центральном федеральном округе
14:56
Бухгалтер ТСЖ на Манчестерской «насобирал» себе 2 млн из взносов жильцов
14:52
«Елизаровскую» открыли для пассажиров
14:49
Матвиенко: Готовы «простить» СМИ-иноагентов, если США подадут пример
14:35
Александр Беглов стал полпредом президента по Северо-Западу
14:31
Губернатор Воронежской области уходит в полпреды, Цуканов покидает Петербург
14:23
Петербургу обещают снежный, мокрый и туманный вторник
14:10
«Елизаровскую» закрыли из-за бесхозного предмета
14:03
«Дочку» РЖД оштрафуют за перегибы с обменом билетов
13:55
Собчак подала документы в Центризбирком
13:50
Умер создатель неонатологической службы Петербурга
13:44
Госстройнадзор: В «Планетограде» ведутся консервационные работы
13:38
Екатерина Гордон выдвигается в президенты от «самой доброй партии»
13:33
На Белоостровской дорожники увлеклись зимней укладкой асфальта
13:30
Ради секретного предприятия власти Ленобласти снизили налоги для крупного бизнеса
13:27
На «Звёздной» не нашли взрывчатки
13:26
«Юлмарт» договаривается со Сбербанком, сокращается, но не идет на ультиматум А1
13:15
В Петербурге гендиректор ДСК №5 предпочел платить себе зарплату, а не налоги
13:10
Отдыхающих во Вьетнаме туристов не будут эвакуировать из-за тайфуна
13:05
В Финляндии начались рождественские распродажи
13:01
Фигурантам дела о подготовке взрыва в Казанском соборе предъявлено обвинение
12:40
Вне зоны доступа: почти половина федеральных трасс России осталась без связи
12:35
Шесть хоккеистов СКА сыграют за сборную России на молодежном чемпионате мира
12:31
Роскосмос создает конкурента Google Earth
12:26
После звонка «Фонтанки» сотрудники метро спасли застрявшего котёнка
12:16
Лидер «Справедливой России» призвал поддержать Путина на выборах
12:08
В трети проверенных в Петербурге роллов обнаружили кишечную палочку
12:01
О Петербурге выпустили настольную игру со стадионом на Крестовском и ЗСД
11:57
Суд не стал помогать депутату Резнику в споре с вице-губернатором Говоруновым
11:52
Из-за аварии на теплотрассе похолодало в шести домах в Купчино
11:35
"Звездную" закрыли для пассажиров
11:27
Патриарх Кирилл вмешался в мирный процесс в Донбассе
11:25
В Хельсинки откроется крупнейший в Финляндии крытый парк развлечений
11:20
Гранит задержит открытие Сенного моста на полтора месяца
11:16
Жители Приморского жалуются на воду с душком
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес-трибуна Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
25.12.2017 13:15

«Деловые Линии» доставят ритейлерам

Бурное развитие интернет-торговли тянет за собой и другие отрасли. Например, транспортно-логистическую. Один из ее лидеров, ГК «Деловые Линии», тоже видит e-commerce приоритетом и нацелилась занять как минимум 6% рынка уже в следующем году
«Деловые Линии» доставят ритейлерам

Онлайн-шоппинг становится в России все более популярным. Интернет-торговля в 2017 году вновь оказалась одной из самых быстрорастущих отраслей. По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), по итогам 2017 года сумма интернет-трат достигнет 1,1 трлн рублей, что на 20% больше, чем в 2016 году. Почти половину покупок (46,9%) совершают жители Центрального региона, на втором месте – Северо-Западный (15,3%). Самыми популярными категориями товаров являются электроника и бытовая техника, одежда и обувь.

Этот рост видят и компании смежных сфер. Наиболее предприимчивые из них готовы подключиться к этой точке роста. Так, у транспортных компаний есть большой потенциал в развитии совместной деятельности с интернет-ритейлом. Для этого, по экспертным оценкам, нужна развитая система доставки внутри крупных городов и прилегающих к ним областей. Крайне желательно также иметь интегрированную общую информационную систему – сервисов сайта оператора и систему интернет-магазина. Например, у группы компаний «Деловые Линии» Александра Богатикова, еще в 2016 году интернет-магазины стали использовать API сервисы сайта.

У «Деловых Линий» среди клиентов уже 100 интернет-магазинов, их совокупный оборот составляет более 4 миллионов рублей в месяц. Среди них как крупные интернет-магазины вроде «220 Вольт», так и небольшие ритейлеры – Boyard, Megabitcomp, Zaglushka, Avto All. К конкурентным преимуществам группы, по мнению экспертов рынка, можно отнести многолетнюю практику работы и лидерство на рынке в сегменте сборных грузов (26% по оценке в аналитического агентства Infranews, данные за 2017 г.). Еще одно качество, которое выделяет перевозчика – собственные складские площади. У «Деловых Линий» первое место по объему складских площадей в управлении среди логистических компаний (по данным консалтингового агентства KnightFrank, 2016 г.).

Группа компаний еще в 2016 году решила сделать работу с интернет-магазинами одним из своих приоритетов.

«На данный момент ритейлеры составляют 10% от общего количества наших клиентов-юридических лиц. Мы планируем, что их число вырастет в 2018 году, так как мы планируем занять не менее 6% рынка», – комментируют в компании. 

Сам оператор своим конкурентным преимуществом считает комплексный характер услуг: компания предлагает не просто о курьерскую доставку, но также ответственное хранение, складскую обработку товаров и комплектацию заказов.

Сосредотачиваться на каком-то одном сегменте не обязательно.

«У нас ко всем огромный интерес, выделить какой-то конкретный невозможно», – признался представитель группы компаний. В частности, они рассматривают возможность доставки продуктов питания.

Услуга развивается как в Москве, так и в Петербурге, группа компаний готова подключить интернет-магазин любого региона, однако пока работает преимущественно на рынках Москвы и Петербурга, где находится основная масса интернет-покупателей.

Параллельно в столицах также развивается сеть подразделений «Деловых Линий» формата «у дома», где можно отправить и получить небольшие грузы, в том числе и из интернет-магазинов. Сейчас в Москве 5 таких отделений и еще 4 в Петербурге (открыты этим летом в Приморском, Калининском, Василеостровском и Невском районах).

«На текущий момент есть запросы на сотрудничество от региональных интернет-магазинов», – комментируют в «Деловых Линиях».

Компания готова подключить интернет-магазин любого региона.

Выдаются заказы как пунктах выдачи «Деловых Линий», так и в точках интернет-магазинов. Собственную сеть компания планирует расширить для удобства клиентов. С учетом роста, комментирует представитель компании, потребуется и увеличение площади складов.

В планах стоит развитие собственной сети пунктов выдачи заказов.

«Они требуются для развития доставки от интернет-магазинов», – подчеркивают в компании.

Потребуется и увеличения логистических мощностей. Хотя «Деловые Линии» уже активно открывают склады: в 2017 году были открыты терминалы, например, в Гатчине, Колпине, Сосновом Бору, Боровичах и Выборге. Они могут обслуживать и онлайн-заказы клиентов «Деловых Линий». 

 

Справка

Компания «Деловые Линии» была основана в 2001 году бизнесменом Александром Богатиковым. Осуществляет перевозку сборных грузов, транспортировку еврофурами, доставку «от адреса и до адреса» по городу и региону (включая экспресс–перевозки), аутсорсинг логистики. География доставки — более 90% населенных пунктов в России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Сеть терминалов насчитывает более 190 подразделений в 144 городах России. Собственный автопарк — 4 тыс. автомобилей. По данным аналитического агентства Infranews, оператор занимает 26% рынка грузоперевозок в сегменте сборных грузов.

 

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
УК «Новоселье»
25.12.2017 16:47

ЖК «Новоселье: Городские кварталы» признан лучшим в Ломоносовском районе

Эксперты в области недвижимости оценили жилые комплексы разных районов Петербурга и Ленинградской области. Результаты были представлены порталом BSN.ru.
ЖК "Пляж"/"Строительный трест"
25.12.2017 15:24

Строительный трест» сдал ЖК «ПЛЯЖ» в Сестрорецке

21 декабря 2017 года компания «Строительный трест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «ПЛЯЖ» в Сестрорецке.
Автор фото Василевская Анна
25.12.2017 13:46

Программа BP CLUB собрала миллион участников

На многофункциональном автозаправочном комплексе ВР «Малоохтинская» в Санкт-Петербурге состоялось торжественное поздравление миллионного участника программы лояльности BP CLUB*
Материалы рубрики
Новости
Статьи
47news: В Ленобласти дожди и от +9 до -1
"Шашлык Хаус" не понравился колпинским прокурорам
«Деловые Линии» доставят ритейлерам
Глава «Деловых Линий» признан лучшим топ-менеджером в логистике
В Петербурге продолжает снижаться безработица
Белый медвежонок Снежинка переехала в Ленинградский зоопарк
Апартаменты теперь доступны и в ипотеку
Пятисотый российский ресторан Бургер Кинг открылся в Петербурге
Бизнес Северной столицы пригласили к диалогу
Главное IT-событие Санкт-Петербурга пройдет 23 ноября
«Россия» встретила 10-миллионного пассажира в Пулково
«Деловые Линии» расширяют сеть отделений формата «у дома»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Петербуржцы в ожидании ДПС слепили снеговиков и прославились на весь Рунет

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Петербург выдвинул Навального в кандидаты 1797 голосами

Движение по КАД перекрывали, чтобы вертолёт забрал пострадавшую

Новости компаний
УК «Новоселье»
25.12.2017 16:47
ЖК «Новоселье: Городские кварталы» признан лучшим в Ломоносовском районе
Эксперты в области недвижимости оценили жилые комплексы разных районов Петербурга и Ленинградской области. Результаты были представлены порталом BSN.ru.
ЖК "Пляж"/"Строительный трест"
25.12.2017 15:24
Строительный трест» сдал ЖК «ПЛЯЖ» в Сестрорецке
21 декабря 2017 года компания «Строительный трест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «ПЛЯЖ» в Сестрорецке.
Автор фото Василевская Анна
25.12.2017 13:46
Программа BP CLUB собрала миллион участников
На многофункциональном автозаправочном комплексе ВР «Малоохтинская» в Санкт-Петербурге состоялось торжественное поздравление миллионного участника программы лояльности BP CLUB*
ЖК Stockholm/Setl City
25.12.2017 12:17
Setl City ввела в эксплуатацию ЖК премиум-класса Stockholm
Setl City ввела в эксплуатацию ЖК премиум-класса Stockholm на берегу Большой Невки, напротив Елагина острова. Элитный жилой комплекс состоит из двух корпусов, которые по форме напоминают подковы, высотой от 5 до 7 этажей
LEGENDA Intelligent Development
25.12.2017 12:12
LEGENDA получила "Доверие потребителя"
12 декабря в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония X юбилейного конкурса на рынке недвижимости «Доверие потребителя». Лучшим реализованным проектом в сегменте эконом и комфорт классов в Санкт-Петербурге стал smart-комплекс «LEGENDA на Оптиков, 34»
LEGENDA Intelligent Development
25.12.2017 12:02
LEGENDA Intelligent Development получила проектное финансирование от Сбербанка
Сбербанк предоставил группе компаний LEGENDA Intelligent Development кредитную линию с лимитом задолженности 4,2 млрд рублей на строительство smart-комплекса «LEGENDА Героев», расположенного в Красносельском районе Санкт-Петербурга
ГК «УНИСТО Петросталь»
25.12.2017 11:53
ГК «УНИСТО Петросталь» выделяет от 2 до 5% бюджета на благоустройство территории
По словам генерального директора ГК «УНИСТО Петросталь» Арсения Васильева, на благоустройство территории жилого комплекса в среднем уходит от 2 до 5% от всего бюджета проекта и до 30% площади.
https://pixabay.com
25.12.2017 10:59
«Победа» предложила Деду Морозу и Снегурочке лететь бесплатно
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года предлагает пассажирам в костюме Деда Мороза или Снегурочки бесплатный перелет на всех рейсах маршрутной сети при наличии свободных мест
Магазин "Кей"
25.12.2017 10:00
Что приготовить на Новый год: вкусные и легкие в приготовлении блюда от КЕЙ
2018 год по китайскому календарю – год Желтой земляной собаки. Продумывая меню праздничного стола, хозяйки стараются выбрать блюда, которые более предпочтительны символу года. Как быстро приготовить блюда на новогодний стол, расскажут специалисты компании КЕЙ
Сервис заказа такси «Максим»
25.12.2017 09:00
Как быстро уехать на такси в новогодний период
Перед Новым годом и в зимние каникулы в такси поступает много заказов. Рассказываем, как вызвать машину за пару секунд и уехать быстрее и дешевле других с помощью приложения «Максим: заказ такси»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.