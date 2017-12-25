«Деловые Линии» доставят ритейлерам

Бурное развитие интернет-торговли тянет за собой и другие отрасли. Например, транспортно-логистическую. Один из ее лидеров, ГК «Деловые Линии», тоже видит e-commerce приоритетом и нацелилась занять как минимум 6% рынка уже в следующем году

Онлайн-шоппинг становится в России все более популярным. Интернет-торговля в 2017 году вновь оказалась одной из самых быстрорастущих отраслей. По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), по итогам 2017 года сумма интернет-трат достигнет 1,1 трлн рублей, что на 20% больше, чем в 2016 году. Почти половину покупок (46,9%) совершают жители Центрального региона, на втором месте – Северо-Западный (15,3%). Самыми популярными категориями товаров являются электроника и бытовая техника, одежда и обувь.

Этот рост видят и компании смежных сфер. Наиболее предприимчивые из них готовы подключиться к этой точке роста. Так, у транспортных компаний есть большой потенциал в развитии совместной деятельности с интернет-ритейлом. Для этого, по экспертным оценкам, нужна развитая система доставки внутри крупных городов и прилегающих к ним областей. Крайне желательно также иметь интегрированную общую информационную систему – сервисов сайта оператора и систему интернет-магазина. Например, у группы компаний «Деловые Линии» Александра Богатикова, еще в 2016 году интернет-магазины стали использовать API сервисы сайта.

У «Деловых Линий» среди клиентов уже 100 интернет-магазинов, их совокупный оборот составляет более 4 миллионов рублей в месяц. Среди них как крупные интернет-магазины вроде «220 Вольт», так и небольшие ритейлеры – Boyard, Megabitcomp, Zaglushka, Avto All. К конкурентным преимуществам группы, по мнению экспертов рынка, можно отнести многолетнюю практику работы и лидерство на рынке в сегменте сборных грузов (26% по оценке в аналитического агентства Infranews, данные за 2017 г.). Еще одно качество, которое выделяет перевозчика – собственные складские площади. У «Деловых Линий» первое место по объему складских площадей в управлении среди логистических компаний (по данным консалтингового агентства KnightFrank, 2016 г.).

Группа компаний еще в 2016 году решила сделать работу с интернет-магазинами одним из своих приоритетов.

«На данный момент ритейлеры составляют 10% от общего количества наших клиентов-юридических лиц. Мы планируем, что их число вырастет в 2018 году, так как мы планируем занять не менее 6% рынка», – комментируют в компании.

Сам оператор своим конкурентным преимуществом считает комплексный характер услуг: компания предлагает не просто о курьерскую доставку, но также ответственное хранение, складскую обработку товаров и комплектацию заказов.

Сосредотачиваться на каком-то одном сегменте не обязательно.

«У нас ко всем огромный интерес, выделить какой-то конкретный невозможно», – признался представитель группы компаний. В частности, они рассматривают возможность доставки продуктов питания.

Услуга развивается как в Москве, так и в Петербурге, группа компаний готова подключить интернет-магазин любого региона, однако пока работает преимущественно на рынках Москвы и Петербурга, где находится основная масса интернет-покупателей.

Параллельно в столицах также развивается сеть подразделений «Деловых Линий» формата «у дома», где можно отправить и получить небольшие грузы, в том числе и из интернет-магазинов. Сейчас в Москве 5 таких отделений и еще 4 в Петербурге (открыты этим летом в Приморском, Калининском, Василеостровском и Невском районах).

«На текущий момент есть запросы на сотрудничество от региональных интернет-магазинов», – комментируют в «Деловых Линиях».

Компания готова подключить интернет-магазин любого региона.

Выдаются заказы как пунктах выдачи «Деловых Линий», так и в точках интернет-магазинов. Собственную сеть компания планирует расширить для удобства клиентов. С учетом роста, комментирует представитель компании, потребуется и увеличение площади складов.

В планах стоит развитие собственной сети пунктов выдачи заказов.

«Они требуются для развития доставки от интернет-магазинов», – подчеркивают в компании.

Потребуется и увеличения логистических мощностей. Хотя «Деловые Линии» уже активно открывают склады: в 2017 году были открыты терминалы, например, в Гатчине, Колпине, Сосновом Бору, Боровичах и Выборге. Они могут обслуживать и онлайн-заказы клиентов «Деловых Линий».

Справка

Компания «Деловые Линии» была основана в 2001 году бизнесменом Александром Богатиковым. Осуществляет перевозку сборных грузов, транспортировку еврофурами, доставку «от адреса и до адреса» по городу и региону (включая экспресс–перевозки), аутсорсинг логистики. География доставки — более 90% населенных пунктов в России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Сеть терминалов насчитывает более 190 подразделений в 144 городах России. Собственный автопарк — 4 тыс. автомобилей. По данным аналитического агентства Infranews, оператор занимает 26% рынка грузоперевозок в сегменте сборных грузов.