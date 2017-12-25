LEGENDA получила "Доверие потребителя"

12 декабря в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония X юбилейного конкурса на рынке недвижимости «Доверие потребителя». Лучшим реализованным проектом в сегменте эконом и комфорт классов в Санкт-Петербурге стал smart-комплекс «LEGENDA на Оптиков, 34»

«Доверие потребителя» – единственный на рынке недвижимости Санкт-Петербурга конкурс, где помимо экспертного жюри победителей выбирают и сами потребители. Определение лучших осуществлялось в несколько этапов посредством интернет- и интерактивного голосования, а также оценки конкурсной документации участников.

По результатам всех этапов лучшим реализованным проектом в сегменте эконом и комфорт классов в Санкт-Петербурге стал smart-комплекс «LEGENDA на Оптиков, 34».

Василий Селиванов, председатель совета директоров компании LEGENDA:

«Большое спасибо за доверие, голоса покупателей – это самая лучшая оценка нашей работы. Очень приятно, что молодая компания в моем лице стоит на одной сцене с уважаемыми авторитетными и достойными девелоперами. Это говорит о том, что рынок не стоит на месте, а развивается».

«LEGENDA на Оптиков, 34» – первый smart-проект в Санкт-Петербурге, расположенный в Приморском районе. Главным новшевством комплекса являются уникальные планировочные решения, обеспечивающие максимально функциональное использование пространства квартиры.

Legenda на Оптиков 34 - застройщик ООО "Система", разрешение на строительство №78-15027320-2012 от 16 ноября 2012, проектная декларация на сайте optikov.legenda-dom.ru/dokumentatsiya/

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