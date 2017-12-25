Лидер «Справедливой России» призвал поддержать Путина на выборах

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил не выдвигать своего кандидата на выборах президента, а поддержать на них Владимира Путина.

Как пишет 25 декабря РБК, об этом Миронов заявил на партийном съезде в Москве. Лидер эсеров подчеркнул, что Путин – «единственный социалист» в России, а его программа в целом совпадает с программой «Справедливой России». При этом Миронов надеется, что благодаря поддержке действующего президента на выборах в будущем эсеры смогут повлиять на состав кабинета министров. В правительство главный справедливоросс хочет не допустить «либеральных людоедов».

Сергей Миронов уточнил — для него принципиально важно, что Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца: «Мы были, есть и будем в оппозиции к «Единой России», но нельзя быть в оппозиции к России», — заявил лидер эсеров. Теперь за его предложение должны проголосовать делегаты съезда, однако в результате эксперты не сомневаются.