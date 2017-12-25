После звонка «Фонтанки» сотрудники метро спасли застрявшего котёнка

Целые сутки котёнок просидел в заточении между кабель-каналами в подземном переходе станции метро «Петроградская» в Петербурге.

Утром 25 декабря мяукающее животное обнаружил читатель «Фонтанки» Анатолий. Он не прошел мимо и обратился к сотрудникам подземки, которые признались, что котенок уже сутки находится в заточении. Удивленный, что метрополитеновцы так и не предприняли мер по вызволению четвероногого из плена, петербуржец обратился в редакцию интернет-газеты.

Наш корреспондент рассказал о случившемся пресс-службе метрополитена. Не прошло и часа, как в подземке отчитались о проведенной спасательной операции. Кошку извлекли из коллектора, сейчас полосатая малышка накормлена и находится у дежурной по станции.

Анатолий готов забрать котёнка к себе.