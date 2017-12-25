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25.12.2017 12:02

LEGENDA Intelligent Development получила проектное финансирование от Сбербанка

LEGENDA Intelligent Development получила проектное финансирование от Сбербанка
LEGENDA Intelligent Development

Сбербанк предоставил группе компаний LEGENDA Intelligent Development кредитную линию с лимитом задолженности 4,2 млрд рублей на строительство smart-комплекса «LEGENDА Героев», расположенного в Красносельском районе Санкт-Петербурга. 

«Получить проектное финансирование у крупнейшей в стране финансовой структуры достаточно сложно в силу высоких требований, предъявляемых банком к девелоперу, – отметил председатель совета директоров LEGENDA Intelligent Development Василий Селиванов. – Для нашей компании это особенно знаковое событие, индикатор доверия нам как надежному девелоперу со стороны лидеров финансового рынка. Проектное финансирование – это один из главных инструментов стабильности материального обеспечения стройки. Имея надежную финансовую поддержку ПАО Сбербанк, мы сможем спокойнее реагировать на рыночную конъюнктуру и не зависеть от колебаний спроса».  

«При рассмотрении заявок на реализацию таких крупных проектов, тем более когда речь идёт не о традиционном кредитовании, а о сложных сделках, мы тщательно анализируем все риски, учитываем опыт сотрудничества с клиентом и в итоге – при условии соблюдения заявителем всех требований для заключения соглашения – предлагаем максимально комфортные условия финансирования, стремимся идти навстречу тем, кто ищет и активно использует новые инвестиционные инструменты», – отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо. 

В условиях меняющегося рынка LEGENDA намерена сокращать роль долевого участия в реализации проектов, переходя на альтернативные источники финансирования в первую очередь – инструмент проектного финансирования. Новая модель дает девелоперу возможность устанавливать справедливую цену на продукт, не ориентируясь на политику конкурентов.

Напомним, что LEGENDA уже имеет опыт привлечения проектного финансирования для реализации своих объектов «LEGENDА Дальневосточного», «LEGENDA Комендантского» и «Победы, 5».

Legenda Комендантского 1 очередь -  застройщик ООО "Структура", разрешение на строительство №78-15044720-2015 от 16 марта 2015, проектная декларация на сайте komendantsky.legenda-dom.ru/dokumentatsiya/. Условия приобретения квартир на объекте, в т.ч. с условия банков по ипотеке – на сайте https://komendantsky.legenda-dom.ru/buy/

Legenda Комендантского 2 очередь -  застройщик ООО "Структура", разрешение на строительство №78-0150479.1-2015 от 10 октября 2016, проектная декларация на сайте komendantsky2.legenda-dom.ru/dokumentatsiya/. Условия приобретения квартир на объекте, в т.ч. с условия банков по ипотеке – на сайте https://komendantsky2.legenda-dom.ru/buy/

Legenda Героев -  застройщик ООО "Легенда-Инвест", разрешение на строительство №78-0080251.1-2016 от 24 ноября 2016, проектная декларация на сайте geroev.legenda-dom.ru/dokumentatsiya. Условия приобретения квартир на объекте, в т.ч. с условия банков по ипотеке – на сайте https://geroev.legenda-dom.ru/buy/

Legenda Дальневосточного -  застройщик ООО "Спектр", разрешение на строительство №78-012-0316-2015 от 21 октября 2015 года, проектная декларация на сайте dalnevostochny.legenda-dom.ru/dokumentatsiya/. Условия приобретения квартир на объекте, в т.ч. с условия банков по ипотеке – на сайте https://dalnevostochny.legenda-dom.ru/buy/

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development

 

 


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