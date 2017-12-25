ЛАЭС рассказала о рекордах 2017 года

Прошедший год для Ленинградской атомной станции отметился сплошным ростом всех подряд показателей, а в 2018 там отметят сразу несколько юбилеев.

Годовые итоги работы на ЛАЭС подвели 21 декабря. В презентации с отчетом — рекорды, рост и юбилеи. Сосновоборская станция дает больше всего энергии во всем регионе, привлекает на работу молодежь льготным жильем и успешно прошла множество проверок.

Основной показатель успешного года — почти треть выработанной в Северо-Западном регионе электроэнергии, если точнее, то 27%, приходится именно на долю ЛАЭС, что делает ее крупнейшим производителем электроэнергии в этой части страны. К примеру, Кольская станция дает всего 9%. В киловаттах запланированная до конца 2017 мощность ЛАЭС - 26,7 миллиарда. Такой показатель — лучший по России. Рекорд по нему ожидается 18 января 2018 года, станция выработает триллионный киловатт, подсчет ведется с начала эксплуатации. К слову, дата приходится на 45, юбилейный для станции, год работы – в декабре 1973 года был введен в эксплуатацию её первый энергоблок.

ЛАЭС удалось выполнить и даже превзойти планы по ряду показателей. Так, вместо 4 запланированных к вывозу эшелонов с отработанным ядерным топливом, подготовили пять. Вывезли также на один больше, шесть вместо пяти. При этом количество используемого ядерного топлива удалось снизить на 14,4% с 2012 года. Сделать это позволила "Производственная системы Росатома", которая, кроме прочего, повысила эффективность ремонта и помогла сэкономить около миллиарда рублей. Кроме собственных отходов, станция принимала и те, которые им подвозили по госконтракту. 550 кубов твердых радиоактивных веществ, которые переработала ЛАЭС, принесли доход почти в 200 миллионов. В целом, объемы переработки были увеличены до 2 тысяч кубов.

Об одном из главных событий года на ЛАЭС «Фонтанка» уже писала — 8 декабря состоялся физический пуск нового реактора. Блок №1 Ленинградской АЭС-2 загружен свежим ядерным топливом и должен выйти на минимальный контролируемый уровень мощности через месяц. Пуск энергоблока мощностью 1200 МВт состоялся в регионе впервые за 40 лет. Продолжается строительство и второго энергоблока, там уже установлен корпус реакторной установки.

Не раз за прошедший год на станции проводились проверки. Кроме традиционных от Ростехнадзора, аудита качества модернизации и готовности к зиме, на ЛАЭС приезжали эксперты эксплуатационной безопасности (ОСАРТ) МАГАТЭ из 12 стран. В рамках миссии они изучили 9 направлений работы, в том числе по обучению и аттестации персонала. Эксперты отметили практику психологической и физиологической поддержки сотрудников, которая призвана повысить надежность человеческого фактора. Развитие кадров на станции выделили не только иностранцы, но и Министерство труда РФ, которое признало ее победителем конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Ряд сотрудников ЛАЭС приняли участие в чемпионатах Росатома Atomskills-2017, где заняли призовые места.

Поддержку сотрудников ЛАЭС проводит не только на самой станции, но и за ее пределами. 240 миллионов было потрачено в 2017 году на улучшение жилищных условий сотрудников, страховки, пенсионное обеспечение, спорт и культурные мероприятия. За шесть лет жилищной программой ЛАЭС воспользовались 1465 работников, 90% из которых — молодежь. На сегодня ипотечные платежи ЛАЭС отдает за 819 своих сотрудников, 103 получили беспроцентные займы на первоначальные взносы по ипотеке, 149 получают компенсации за съем жилья. Директор ЛАЭС Владимир Перегуда отдельно отметил, что все эти выплаты и повышение зарплат сделали станцию желаемым местом работы для молодого поколения и отток специалистов там уже давно остановлен.

"Фонтанка.ру"