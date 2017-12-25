Суд не стал помогать депутату Резнику в споре с вице-губернатором Говоруновым

Смольнинский суд не стал рассматривать иск депутата петербургского ЗакСа Максима Резника к вице-губернатору Александру Говорунову за сокрытие миллиардных концессионных соглашений. Заявление парламентария составлено с нарушениями, уточнили в суде.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 25 декабря, без движения иск оставлен за нарушение требований кодекса административного судопроизводства.

«Истцу дан срок до 23 января представить заявление, оформленное надлежащим образом», – уточнили в пресс-службе.

Резник добивается доступа депутатов к текстам концессионных соглашений между Смольным и инвесторами. ЗакС, например, не может ознакомиться с условиями, на которых городской бюджет финансирует ЗСД и частную трамвайную сеть в Красногвардейском районе. Ссылка властей на конфиденциальные сведения в соглашениях, по мнению Резника, ничтожна.

Иск именно к Говорунову связан с тем, что депутат запросил у Смольного текст соглашения с «Транспортной концессионной компанией» в бытность вице-губернатора исполняющим обязанности главы города. Георгий Полтавченко находился в отпуске.