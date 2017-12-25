ГК «УНИСТО Петросталь» выделяет от 2 до 5% бюджета на благоустройство территории

По словам генерального директора ГК «УНИСТО Петросталь» Арсения Васильева, на благоустройство территории жилого комплекса в среднем уходит от 2 до 5% от всего бюджета проекта и до 30% площади.

«Оформление дворов – это вопрос грамотного подхода и творческого замысла застройщика, создать оригинальную композицию можно при любом бюджете. Когда речь идет о благоустройстве, никто не задается вопросами окупаемости: жилой комплекс – это единый организм, в котором все должно быть красиво и удобно для будущих новоселов» – рассказал Арсений Васильев.

Благоустройство территории определяется концепцией проекта, местоположением жилого комплекса, его этажностью, плотность населения и т.д.

«Например, в проекте «Чудеса Света» сразу было предусмотрено отдать под озеленение почти 32% площади – около 11 Га. Мы планируем обустроить закрытые зеленые дворики, а акцентом проекта станет общественное пространство с тенистыми беседками и небольшими скверами, оформленными в мотивах северной природы» – поделился Арсений Васильев.

В проекте «УНИСТО Петросталь» на юге города, в ЖК «Аннинский Парк» в Ломоносовском районе, процент озеленения еще больше и составляет 35% от общей площади 29 Га – 10 Га. Это обусловлено тем, что в ЖК «Аннинский парк» предполагается большая этажность и, следовательно, плотность населения.

По словам экспертов, вопросу озеленения начинают уделять все больше внимания. В современных жилых проектах заранее продумываются все детали – от зон размещения сквериков и аллей до подбора растений, которые смогут круглогодично радовать новоселов.