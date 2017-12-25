ГК «УНИСТО Петросталь» выделяет от 2 до 5% бюджета на благоустройство территории
По словам генерального директора ГК «УНИСТО Петросталь» Арсения Васильева, на благоустройство территории жилого комплекса в среднем уходит от 2 до 5% от всего бюджета проекта и до 30% площади.
«Оформление дворов – это вопрос грамотного подхода и творческого замысла застройщика, создать оригинальную композицию можно при любом бюджете. Когда речь идет о благоустройстве, никто не задается вопросами окупаемости: жилой комплекс – это единый организм, в котором все должно быть красиво и удобно для будущих новоселов» – рассказал Арсений Васильев.
Благоустройство территории определяется концепцией проекта, местоположением жилого комплекса, его этажностью, плотность населения и т.д.
«Например, в проекте «Чудеса Света» сразу было предусмотрено отдать под озеленение почти 32% площади – около 11 Га. Мы планируем обустроить закрытые зеленые дворики, а акцентом проекта станет общественное пространство с тенистыми беседками и небольшими скверами, оформленными в мотивах северной природы» – поделился Арсений Васильев.
В проекте «УНИСТО Петросталь» на юге города, в ЖК «Аннинский Парк» в Ломоносовском районе, процент озеленения еще больше и составляет 35% от общей площади 29 Га – 10 Га. Это обусловлено тем, что в ЖК «Аннинский парк» предполагается большая этажность и, следовательно, плотность населения.
По словам экспертов, вопросу озеленения начинают уделять все больше внимания. В современных жилых проектах заранее продумываются все детали – от зон размещения сквериков и аллей до подбора растений, которые смогут круглогодично радовать новоселов.
ЖК "Чудеса света" - застройщик ООО "Альтаир-Инвест", разрешение на строительство № RU 47504313-66 от 03 октября 2014 года, проектная декларация на сайте http://www.unisto-petrostal.ru/object/Kvartiry-v-Koltushah/zhk-chudesa-sveta/
ЖК "Аннинский парк" - застройщик ООО "Квартал", разрешение на строительство № 47-RU47511-301-023К-2016 от 12 февраля 2016 года, проектная декларация на сайте https://www.unisto-petrostal.ru/
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