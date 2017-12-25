Fazer заморозил хлеб в Петербурге

Финский производитель на три года отложил строительство завода в Петербурге, в который собирался инвестировать 14,8 млрд рублей. Спрос на хлеб падает, а значит, окупить вложения будет сложнее.

Решение о заморозке стройки, по данным «Фонтанки», было принято на минувшей неделе после обсуждения между руководством российского филиала и финской материнской компании. В пресс-службе Fazer подтвердили информацию, подчеркнув, что о полном отказе от проекта речи не идет. Однако из-за «замедления темпов роста потребительского рынка» компания пока предпочитает инвестировать в действующие площадки.

Fazer работает на российском рынке с 1997 года и является наравне с «Дарницей» и «Караваем» крупнейшим производителем хлебобулочной продукции в Петербурге. В рэнкинге «Фонтанки» «Самые влиятельные финские компании в России» он занимает 8-е место с выручкой 13 млрд рублей по итогам 2016 года. Компании принадлежит три производственные площадки в Петербурге и одна в Москве. С момента выхода на рынок компания вложила в российский бизнес 300 млн евро, но из них всего 5 млн евро инвестировано за последний год.

О намерении построить новый завод в Северной столице компания впервые заявила еще в 2008 году. Изначально в качестве места была выбрана Уткина Заводь, но впоследствии от этой идеи решено было отказаться. В 2015 году был анонсирован новый проект. Его должны были реализовывать в две очереди. Первая представляла собой завод по выпуску замороженной хлебобулочной продукции мощностью 35 000 тонн в год, вторая – производство свежей выпечки мощностью 100 000 тонн в год. Закончить строительство предполагалось к 2025 году.

В 2016-м Fazer получил от города статус стратегического инвестора. Ему пообещали 22 га в промзоне «Красносельская», но из-за неопределенности планов компании процесс передачи земли был приостановлен.

В самом Fazer отметили, что перенос сроков даст «возможность более точно изучить спрос и качественно разработать бизнес-кейс», а также «подготовить участок в Красном Селе для начала строительства».

В комитете по инвестициям пока не прокомментировали решение Fazer, сославшись на отсутствие данных от самой компании. Комитет по промышленной политике и инновациям тоже еще не получал от финнов информации о переносе сроков строительства. Однако в Смольном уверяют, что все технические вопросы, которые руководство Fazer задавало на встрече с губернатором Георгием Полтавченко летом этого года, уже решены. «На дорогу рядом с участком уже выделено финансирование. КРТИ занимается проектированием модернизации существующей дороги», – отметил глава комитета по промышленности и предпринимательству Максим Мейксин.

Спрос на хлеб в России, действительно, сокращается. По данным Минпромторга, за последние десять лет потребление этой продукции уменьшилось на четверть — с 66 до 49 кг в год на человека. Но в Северной столице производство в последнее время росло. В 2015 и 2016 годах темпы роста составляли более 5% в год. Однако в 2017-м темпы замедлились до 1,6%. Всего за 11 месяцев была выпущена 261 тонна продукции.

Одно из объяснений уменьшения потребления хлеба — мода на здоровый образ жизни. Однако на объемы выпуска могла повлиять и новая модель отношений между производителями и розничными сетями.

До недавнего времени все ретейлеры отдавали хлебобулочную продукцию, которую не успевали продать до истечения срока годности, обратно поставщикам. Те самостоятельно занимались ее уничтожением либо пускали на переработку. При этом ретейлеры платили только за тот товар, который смогли реализовать. В 2017 году за хлебопеков вступились депутат Госдумы Ирина Яровая и Роспотребнадзор, после чего ряд федеральных сетей (к примеру, Х5 и «Окей») заявили о готовности взять утилизацию на себя.

В случае массового отказа от возврата Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) прогнозировала снижение объемов производства на 10-15%: если ретейлер не может вернуть лишний хлеб, он будет меньше его заказывать. Переход на новую модель отношений для отдельных игроков не прошел бесследно. Во всяком случае, другая финская компания Aspo (объединяет поставщика хлебопекарного оборудования Telko и ингредиентов Leipurien) говорит о «значимом сокращении производства упакованного хлеба» после того, как за списанный сетями хлеб стали отвечать не хлебопеки, а сами ретейлеры.

Впрочем, последние, вместо того, чтобы платить за утилизацию или переработку из своего кармана, нередко просто оставляют просрочку в ближайшем мусорном контейнере.

Отложив новую стройку, Fazer намерен сосредоточиться на развитии действующих площадок. К концу 2018 года компания намерена оснастить 90% своих линий металло- и рентген-детекторами (поскольку для начинок используется множество разных ингредиентов – ягод, орехов и т. д., есть риск попадания в продукцию инородных частиц – новые технологии помогут этого избежать, – пояснили в компании), а также вкладывать средства в оборудование и исследования рынка. Кроме того, производитель намерен расширять свою сеть мини-пекарен Fazer Bakers’ Market.

Подобной осторожной стратегии придерживаются и другие компании, работающие на российском рынке. Кто не решится строить производство в ближайшее время, рискуют опоздать: место на рынке займут более предприимчивые игроки, заявлял в ходе круглого стола «Лидеры финского бизнеса», организованного «Фонтанкой» 6 декабря, глава смольнинского комитета по промышленной политике Максим Мейксин. «Согласен, что финны могли бы быть не столь осторожны», – поддержал представителя Смольного консул Финляндии Себастиан Ганстрём. Сами финские компании объяснили свою неготовность размораживать инвестиции плохим инвестиционным климатом и большими рисками для капитала.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»