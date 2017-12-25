Патриарх Кирилл вмешался в мирный процесс в Донбассе

Обмен пленными между самопровозглашенным Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) и Украиной произойдет 27 декабря.

Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава ДНР Александр Захарченко. Обмен произойдет «по формуле 306 на 74», уточнил он. Украина передаст ополченцам 306 человек, те вернут 74 военнопленных.

В организации переговоров принимал участие патриарх Кирилл, подчеркивает издание. Он встречался с лидерами ДНР и ЛНР, а также главой общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктором Медведчуком (в СМИ его называли другом Владимира Путина). «Я надеюсь, что обмен пленными, который произойдет, положит начало этому процессу, потому что в списки не вошли все те, кто ещё некоторое время будет находиться в плену, но выражаю горячую надежду на то, что этот первый этап продолжится дальнейшими усилиями по освобождению всех находящихся в заключении», – приводит РИА Новости слова патриарха.