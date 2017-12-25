Гранит задержит открытие Сенного моста на полтора месяца

Открытие Сенного моста через канал Грибоедова задерживается на полтора месяца. Как сообщили «Фонтанке» в КРТИ 25 декабря, сроки сдвинуты из-за «сложных грунтов» — строители упёрлись в гранит.

Сенной мост расположен в Адмиралтейском районе Петербурга, проходит через канал Грибоедова в районе Сенной площади. Первоначально подрядчик, НПО «Ранд», планировал сдать объект к середине декабря.

На ремонт Сенного моста власти города выделили 19 млн рублей. Подрядчик работ был определён по итогам аукциона весной. Ему предстояло, в том числе, полностью заменить пролёты.

Как объяснили в КРТИ, на данный момент эти работы выполнены на 80%. Сейчас НПО «Ранд» занимается усилением основания опор переправы. После этого подрядчику предстоит создать покрытие на проезжей части и тротуарах. По данным ведомства, завершить работы удастся до конца декабря, а в конце января мост откроется для пешеходов.