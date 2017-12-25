Жители Приморского жалуются на воду с душком

Холодная вода с запахом канализации течет из кранов в квартирах жителей части Приморского района Петербурга уже несколько дней подряд.

Как сообщил «Фонтанке» один из местных жителей, зловонный «аромат» из водопроводного крана наблюдается в нескольких домах на Репищевой улице с 23 декабря. Пить жидкость с душком невозможно, поэтому люди вынуждены ходить за бутилированной водой в магазин.

В Водоканале нашему корреспонденту рассказали, что 25 декабря специалисты взяли пробы воды в 1, 2 и 3 корпусах 10-го дома на Репищевой в связи с поступившими жалобами от местных жителей. Эксперты проверят воду на содержание опасных микробов и примесей. Результаты станут известны в течение суток.