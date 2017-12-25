Часть Невского проспекта закроют для движения троллейбусов в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь 5-й, 7-й, 10-й, 11-й и 22-й троллейбусы изменят свои маршруты из-за перекрытия части Невского проспекта. Об этом сообщило 25 декабря ГУП «Горэлектротранс».

С девяти вечера 31 декабря до пяти утра 1 января 1закроется движение по Невскому проспекту от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта. В это время 5-й троллейбус будет идти от конечной станции «Тульская улица» до Невского проспекта, далее по Невскому проспекту, мосту Александра Невского до конечного пункта «Таллинская улица».

7-й троллейбус пойдет от Таллинской улице по действующей части Невского, далее по проспекту Бакунина и Мытнинской улице до Новгородской улицы.

10-й и 11-й троллейбусы от улицы Кораблестроителей доедут до 1-й линии Васильевского острова, далее по Тучкову мосту перевезут пассажиров на Петроградскую сторону и проследуют по проспекту Добролюбова, переулку Талалихина, Большой Пушкарской улице до Ординарной улицы. Обратно «рогатый транспорт» пойдет по Большому проспекту Петроградской стороны.

22-й троллейбус от Хасанской улицы дойдет до пересечения Невского с Суворовским проспектом и далее по Суворовском до Тульской улицы.

Автобусы из-за перекрытия Невского проспекта также изменят маршруты, сообщили в ГУП «Пассажиравтотранс». Информация о том, как именно, появится в ближайшие дни.

В новогоднюю ночь будут ходить 11 ночных автобусов. С 0:00 до 06:00 организуют движение маршрутам №8 (Уткина заводь — ст.м. «пл. Ал. Невского»), №12 (ул. Подвойского» — Рощинская ул.), №56 (ул. М. Балканская — ст.м. «Ломоносовская»), №77 (Белорусская ул. – ст.м. «Ладожская»), №80 (ул. Жени Егоровой» — ж/д «Пискаревка), №93 (станция «Лахтинский разлив» — Суздальский пр.), №106 (станция «Пискаревка» — Финляндский вокзал»), №114 (Счастливая ул. – ст.м. «Елизаровская»), №130 (ж/д «Лигово» — ст.м. «Московская»), №142 (ул. Счастливая» — ул. Доблести»),

№154 («ст.м. «Старая деревня» – Камышовая ул.). Автобусы будут отправляться каждые 30 минут. Оплатить проезд можно покупкой разового билета и электронным проездным.

Уехать с празднования Нового года из центра петербуржцы также смогут на метро. В ночь на 1 января подземка будет работать круглосуточно.