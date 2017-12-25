Акции АФК «Система» пошли вверх после соглашения с «Роснефтью»

Стоимость акций АФК «Система» в ходе торгов 25 декабря поднималась более чем на 20%.

Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. На момент публикации акции компании стоили 13,4 руб. за бумагу — это на 18% больше, чем в пятницу, 22 декабря. При этом в ходе торгов утром их цена поднималась до 14,1 руб. – это означает рост на 24,6%.

Напомним, мировое соглашение компании «Роснефть» и АФК «Система» подписали 22 декабря — сразу же после встречи Владимира Путина с бизнесменами. В конце этой встречи президент заявил, что пора расходиться, а то глава «Роснефти» Игорь Сечин и владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков не успеют договориться. На следующий день «Система» согласилась выплатить нефтяникам 100 млрд рублей.