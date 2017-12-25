Акции АФК «Система» пошли вверх после соглашения с «Роснефтью»
Стоимость акций АФК «Система» в ходе торгов 25 декабря поднималась более чем на 20%.
Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. На момент публикации акции компании стоили 13,4 руб. за бумагу — это на 18% больше, чем в пятницу, 22 декабря. При этом в ходе торгов утром их цена поднималась до 14,1 руб. – это означает рост на 24,6%.
Напомним, мировое соглашение компании «Роснефть» и АФК «Система» подписали 22 декабря — сразу же после встречи Владимира Путина с бизнесменами. В конце этой встречи президент заявил, что пора расходиться, а то глава «Роснефти» Игорь Сечин и владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков не успеют договориться. На следующий день «Система» согласилась выплатить нефтяникам 100 млрд рублей.
Справка:
Конфликт главы «Роснефти» Игоря Сечина и основного владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова длится более года и поводом имеет рыночную экспансию нефтяной компании. Покупка в октябре 2016 года за 329 млрд рублей более половины «Башнефти», которую ранее контролировала «Система», привела к серии исков. «Роснефть» полагала, что ей продали «выжатую» при Евтушенкове компанию. Проблемным оставался период 2014-2016 годов, когда «Башнефть» была в руках государства. «Система» отрицала претензии. Общая сумма исков к ней — почти 400 млрд рублей.
18 декабря Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске признал законным взыскание первых 136 млрд рублей убытков, якобы понесенных «Башнефтью» при реорганизации в 2014-м. Активы АФК, в том числе более половины акций «Детского мира» и более 70 % акций МТС, арестованы.