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25.12.2017 10:45

Следователи исключили версию взрыва во время крушения Ту-154 под Сочи

Следственный комитет РФ полностью исключил версию взрыва на борту самолета Ту-154, разбившегося под Сочи в декабре 2016 года.

Об этом 25 декабря говорится в официальном сообщении на сайте ведомства. Следствие по уголовному делу продолжается, уточнили в СК. Продолжается «работа с более 100 свидетелями, в том числе должностными лицами Воздушно-космических сил, а также сотрудниками АО Международный аэропорт «Сочи», отвечавшими за подготовку воздушного судна к полету и управление воздушным движением», – подчеркивают следователи. Также проводится «комплексная комиссионная летно-техническая судебная экспертиза полета самолета». Всего было организовано 356 судебно-медицинских, 23 молекулярно-генетических, 3 взрыво-технических и одна фоноскопическая экспертиза.

По итогам всех проверок следователи готовы официально исключить версию о взрыве самолета.

Отметим, как стало известно в ноябре, родные и близкие погибших в рухнувшем самолете собираются добиваться отчета о расследовании крушения над Черным морем и выплатах компенсаций через суд. Как писала «Фонтанка» ранее, в Минобороны в крушении винят ошибку пилота, но есть и другие версии трагедии.

Справка:

Самолет Ту-154 российского Минобороны выполнял рейс из Сочи в сирийскую Латакию и разбился над Черным морем рано утром 25 декабря. На борту самолета находились 92 человека: артисты ансамбля имени Александрова, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза), глава управления культуры Минобороны Антон Губанков, военные чиновники и журналисты.


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