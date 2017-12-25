Что приготовить на Новый год: вкусные и легкие в приготовлении блюда от КЕЙ

Наступающий 2018 год по китайскому календарю – год Желтой земляной собаки. Продумывая меню праздничного стола, хозяйки стараются выбрать блюда, которые более предпочтительны животному-символу года. О том, как быстро приготовить вкусные блюда на новогодний стол, расскажут специалисты компании КЕЙ.

Главное для собаки, чтобы было вкусно, сытно и аппетитно. Поэтому в приоритете блюда из разных видов мяса: курицы, свинины, говядины, кролика, индейки. Стоит учесть еще одно важное условие – к выбору мяса и его приготовлению нужно подойти ответственно: лучше нарубить его самостоятельно, а не покупать готовый фарш. С этой задачей легко справится электрическая мясорубка.

Предлагаем обзор сытных блюд на основе мяса – самого любимого лакомства четвероного друга:

1. Бутерброды и закуски. Их можно приготовить с сырокопченой колбасой, беконом, сосисками. Настоящим украшением стола станут горячие бутерброды с фаршем или рубленным мясом, закрытые трамедзини с мясной начинкой. Лучше приготовить их в тостере или микроволновке, для измельчения ингредиентов используйте блендер.

2. Салаты. В год Земляной собаки не стоит гнаться за экзотическими рецептами, можно обойтись традиционным оливье, селедкой под шубой. К месту будет салат «Тройка» со свининой, грибами и сыром, оригинальный салат с говяжьим языком, сладко-пикантный с курицей и черносливом. Быстро подготовить ингредиенты поможет кухонная машина, комбайн, измельчитель или овощерезка.

3. Горячее блюдо. Современные кухонные гаджеты позволяют приготовить в домашних условиях даже шашлык. Проявите фантазию, воспользуйтесь электрошашлычницей, электрогрилем и аппетитные ребрышки, ароматная буженина, сочные антрекоты и стейки, тушеная утка с черносливом, фаршированные куриные ножки покорят сердца ваших мужчин и уж точно порадуют Земляную собаку. Можно приготовить и рыбу, например, пожарить стейки лосося в аэрогриле.

Не откажите себе и в приготовлении коктейля, свежевыжатого сока с помощью блендера или соковыжималки. Чтобы не уснуть в новогоднюю ночь, побалуйте себя кофе из желтой кофеварки, цвета года. Так и себе угодите, и о новогоднем символе позаботитесь.