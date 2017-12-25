При посиделках на Московском петербуржец получил пулю в голову

Воскресный поход в гости для жителя Петербурга закончился огнестрельным ранением в голову.

Как стало известно «Фонтанке», 25 декабря в полицию сообщили о раненом мужчине недалеко от дома №186 на Московском проспекте. Пострадавший сам смог рассказать очевидцам, что в него стреляли.

Уже сотрудникам правоохранительных органов петербуржец объяснил, что ранее он зашёл в гости – в квартиру на Кузнецовской улице, 5. В ходе посиделок, ближе к двум часам ночи, завязался скандал, в результате которого ему выстрелили в голову из травматического пистолета. Писать заявление пострадавший отказался, заявив, что всё произошедшее является его личным делом. Мужчину доставили в больницу.

Добавим, в ночь на 25 декабря стреляли и на Васильевском острове. Помощник генерального директора ОАО «ГСК Красный треугольник», устроивший скандал в магазине, решил доказать свою правоту с помощью оружия и выстрелил из травматического пистолета Макарова в мужчину, который пытался его утихомирить.