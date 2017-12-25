На Ржевке ищут насильника-меломана

Неизвестный в наушниках попытался изнасиловать женщину в Красногвардейском районе Петербурга субботним вечером.

Как стало известно «Фонтанке», 24 декабря, в 23.30, в полицию с заявлением обратилась женщина, рассказавшая, что несколькими часами ранее на неё напал насильник.

Около 19.30 45-летняя петербурженка шла от Ржевской площади в сторону Челябинской улицы. На дороге внезапно появился мужчина в чёрной куртке и больших наушниках, он силой попытался принудить женщину к сексу. Заявительница смогла отбиться, но в борьбе со злоумышленником получила травмы.