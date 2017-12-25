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25.12.2017 09:46

Экс-чиновник Госдепа дал совет россиянам, рискующим попасть в санкционный список

Россиянам, которые могут попасть в санкционный список лиц, близких к власти, лучше дать понять, что они независимы от Кремля, посоветовал экс-координатор санкционной политики Госдепартамента США Дэниел Фрид, ушедший в отставку в феврале этого года. Сейчас он работает экспертом вашингтонского Atlantic Council.

По его словам, россиянам лучше не заниматься лоббизмом в этой ситуации, «поскольку оно может быть воспринято как попытка оказать давление, а эффекта все равно не даст». «Что могут сделать потенциальные фигуранты списка, так это дать ясно понять, что они независимы от Кремля и не служат его «денежными мешками», — сказал Фрид в интервью «Коммерсанту», опубликованному 25 декабря.

В августе президент США Дональд Трамп подписал новый закон о расширении антироссийских санкций (CAATSA), который ввел целый набор так называемых вторичных санкций — то есть, мер против граждан других стран, сотрудничающих с российскими компаниями. В рамках закона в октябре Госдеп опубликовал список российских компаний оборонно-промышленного комплекса и спецслужб, сотрудничество с которыми может вызвать введение санкций. Санкции будут вводиться против контрагентов, которые совершают «существенные» сделки с участниками списка. «Существенность» сделок определит Госдеп. Теперь Вашингтон готовит список физических лиц, приближенных к Кремлю и президенту Владимиру Путину, которые могут попасть под санкции.

По словам Фрида, «фигуранты этого перечня не сразу столкнутся с практическими последствиями», хотя сам факт попадания в такой список увеличивает риск попадания под санкции. «Американские и европейские банки могут счесть, что раз человек в списке, взаимодействие с ним связано с более высокими рисками», — сказал Фрид. Он отметил, что призвал администрацию сделать «более короткий, но сильный список «плохих парней» — «людей, реально связанных с коррупцией, криминальной деятельностью или актами агрессии».


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