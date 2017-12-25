В Купчино случайный прохожий спас комиссионку от вооруженного налета

Подержанные мобильники заинтересовали налётчика во Фрунзенском районе Петербурга. Злоумышленник попытался забрать телефоны из магазина «Скупка», однако преступника спугнул случайный прохожий, заметивший драку в салоне магазина.

Как стало известно «Фонтанке», в воскресенье, 24 декабря, около 19:55 неизвестный ворвался в комиссионный магазин техники на улице Ярослава Гашека, 8/1. Преступник потребовал от продавщицы отдать ему мобильные телефоны. Девушка, находившаяся за прилавком, отказалась, после чего злоумышленник решил применить силу.

Драку в салоне магазина через окно увидел случайный прохожий, он поспешил помочь женщине. Налётчик попытался напугать неожиданную подмогу ножом, но в итоге скрылся сам, так и не забрав мобильные телефоны.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что по факту проводится проверка.