Россияне при въезде на Украину с 27-го числа начнут сдавать отпечатки пальцев

С 27 декабря на границе Украины с Россией начнут работать мобильные комплексы биометрического контроля. Об этом заявил советник главы МВД страны Зорян Шкиряк.

По его словам, комплексы начнут работу в «местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами». На границе будут собирать отпечатки пальцев и другую биометрическую информацию.

Решение о начале биометрического контроля на границе с Россией, а также введении процедуры обязательной регистрации для россиян перед въездом в Украину, в июле приняли на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины. Эту процедуру, как и сбор отпечатков пальцев в пограничных пунктах, предлагалось ввести в действие с 1 января 2018 года. Соответствующий указ президента Украины Петр Порошенко подписал 30 августа.

В Госпогранслужбе Украины пояснили, что на границе россиянам не требуется иметь биометрический загранпаспорт, достаточно иметь обычный документ для поездок за границу, а все необходимые биометрические данные у россиян возьмут в пограничных пунктах. При этом перед поездкой на Украину россияне должны будут заранее предупредить МИД страны и заполнить регистрационную форму, в которой нужно указать свои персональные данные и цель визита.