Допетровское распятие исчезло из квартиры на Сизова — хозяйка подозревает наследников

Старинную икону, передающуюся в петербургской семье из поколения в поколение, украли в Приморском районе.

Как стало известно «Фонтанке», поздно вечером 24 декабря в 86 отдел полиции с заявлением пришла 60-летняя местная жительница. Она сообщила, что из квартиры на проспекте Сизова, 32, корпус 1, пропала икона, выполненная в форме распятия. На холсте 17-го века, к которому прикреплен бронзовый крест, покрытый эмалью, изображены святая Троица и святитель Николай Чудотворец. Заявительница объяснила, что фамильная ценность, стоимость которой не менее 300 тысяч рублей, передается в семье по наследству. Очевидно, на этот раз потомки решили не ждать положенного срока: петербурженка назвала полицейским имя подозреваемого. По ее мнению, это ее 38-летний родственник, который в период времени с мая 2017 года по 24 декабря похитил реликвию.