На Васильевском водителю «Ауди» выстрелили в затылок, а он догнал обидчика на «Рендж Ровере»

«Фонтанке» стали известны подробности ночной стрельбы на Васильевском. Мы уже сообщили, что полицейские задержали помощника руководителя ОАО «ГСК Красный треугольник», стрелявшего в петербуржца. Все же началось у магазина «Азбука вкуса» на улице Нахимова, а погоня за «Рендж Ровером» продолжалась несколько километров. Причем начал преследование сам пострадавший, которому под утро вынули из головы пулю.

По информации «Фонтанки», около двух часов ночи 25 декабря неизвестный, со слов очевидцев, агрессивно вел себя возле магазина «Азбука вкуса», что находится рядом с гостиницей «Прибалтийская» на улице Нахимова. Находящийся там же петербуржец вступил с дебоширом в диалог и даже предложил ему отъехать в сторону, чтобы высказывать претензии где-нибудь в другом месте.

Тогда нервный мужчина подошел к «Ауди», за руль которой сел его новый собеседник, первым выстрелом разбил боковое стекло, а потом еще выстрелил три раза. Первая пуля попала в затылок водителю, а две других – в руку.

После этого «Ауди» с раненым за рулем начала преследовать «Рендж Ровер», на котором пытался скрыться стрелок.

По данным нашего издания, по пути следования водитель «Ауди» позвонил в полицию, а оперативники уголовного розыска Василеостровского района успели выехать и задержать иномарку на улице Беринга.

Как уже сообщила «Фонтанка», задержанный является помощником заместителя генерального директора ОАО «ГСК Красный треугольник». Ему 32 года и фамилия у него Мостовой. Сейчас он находится в 60 отделе полиции. У него изъят травматический пистолет Макарова.

Что касается петербуржца, получившего три пули, то «Фонтанка» смогла с ним связаться. Его зовут Владимир, ему 27 лет. Он так ответил на вопрос «каким же образом вы сумели догнать злодея»: «Просто разозлился очень».

Кстати, пулю из его головы врачи уже вытащили, а руку, как видно по фотографиям, зашили, и он уже вышел из больницы.