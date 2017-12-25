В Рыбацком в восьми домах остывают батареи из-за прорыва теплотрассы

Горячая вода залила проезжую часть на Шлиссельбургском проспекте Петербурга, рядом с домом №41, из-за прорыва в ночь на 25 декабря.

Как рассказали «Фонтанке» в «Теплосети», дефект на линии теплотрассы специалисты обнаружили в 1.25. В зону аварии попали восемь домов. На данный момент горячая вода поступает в квартиры в обычном режиме, а вот отопление осуществляется по пониженным параметрам.

В социальных сетях жители района отмечали, что рядом с местом аварии находится школа №348. По словам коммунальщиков, происшествие никак не скажется на работе учреждения.

В зоне прорыва коммуникаций работают специалисты, полностью устранить дефект планируется к 16.00.