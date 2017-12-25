В Ломоносове ЧОПовец лишил детскую поликлинику ВАЗа и сделал вид, что ничего не произошло

Угнал, разбил и поставил на место – так действовал сотрудник частного охранного предприятия «Топаз» с ВАЗ-2107, принадлежащим детской поликлинике. Как стало известно 25 декабря, инцидент произошел в Петродворцовом районе накануне ночью.

Мужчина, имея доступ на пост охраны, взял ключи от «семерки» и пригласил приятеля покататься. Прогулка закончилась дорожной аварией. Признаваться в произошедшем охранник сразу не хотел, поэтому просто поставил машину на место. Сейчас у полиции есть явка с повинной и уголовное дело.

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