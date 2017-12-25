Ананьев обвинил сотрудников ЦБ в причастности к атакам на Промсвязьбанк

Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев признал, что уехал за рубеж, однако отказался называть свой отъезд бегством. Он также высказал мнение, что к атакам на «застреленный» банк причастны сотрудники Центробанка РФ.

Как сообщает 25 декабря газета «Ведомости» в ходе интервью, которое Ананьев дал изданию по Skype, тот отказался сообщать, в какой стране находится. Он сообщил, что его выезд за пределы России не был бегством.

«Я давно планировал уехать на Новый год, отбыл 22 декабря. С учетом последних четырех месяцев в режиме ненормированной работы и нервотрепки, у меня появились проблемы с сердцем. Я планировал пройти обследование и в России, и за рубежом», — объяснил банкир.

Ананьев также выразил несогласие с действиями ЦБ, решившего санировать Промсвязьбанк. По его словам, никаких просьб регулятору он не направлял.

«Банк был платежеспособен, и ликвидности хватало», — объяснил он.

«На мой взгляд, банк пристрелили, шкурку бросили в Фонд консолидации. Нельзя, конечно, сказать, что на взлете пристрелили, но банк нормально и устойчиво функционировал. Успехов ЦБ в санации желать не хочется, это решение принято за государственный счет», — сказал Ананьев.

«Если раньше мне казалось, что информационные атаки на банк организовывали конкуренты, то сейчас у меня картинка сложилась: здесь не обошлось без влияния и участия ряда руководящих сотрудников ЦБ», — считает он.

Комментируя заявление зампреда ЦБ Василия Поздышева о пропаже из Промсвязьбанка кредитных досье на 109 млрд руб, Ананьев предложил заниматься этим правоохранительным органам. При этом он раскритиковал Поздышева, которого назвал «медиаменеджером, способным развернуть массовую травлю». «Оценки он дает заранее, кто что сделал, кто сбежал, а кто нет», — сказал банкир.

«У регулятора огромные полномочия: он сам и пишет музыку, и сам в зале ее слушает, сам дирижирует, и сам себе хлопает», — заметил Ананьев.

Ананьев признал, что ездил к главе Чечни Рамзану Кадырову, однако подчеркнул, что это не было связано с проблемами Промсвязьбанка. «У нас есть совместные проекты, в том числе благотворительные. К банку сейчас это уже не имеет никакого отношения. Ездил я к нему до того, как получил ультиматум в виде предписания от ЦБ», — объяснил банкир.

Ананьев признал, что у него есть желание вернуться в Россию, но при этом выразил опасения по поводу других своих проектов. «Большинство бизнес-партнеров начинают переживать, что они могут столкнуться с уголовно-правовыми последствиями для себя. Никому это в нашей стране не нужно, ни один частный бизнес не хочет оказаться в эпицентре взрыва. Да и никакие деньги не стоят такой нервотрепки», — добавил он.