На Васильевском помощник топ-менеджера в ссоре схватился за пистолет

К стрельбе привела ссора, которая произошла на Васильевском острове Петербурга в ночь на 25 декабря.

Как стало известно «Фонтанке», недалеко от дома № 3 на улице Нахимова около 1.30 повздорили двое молодых людей. Один из них, 31-летний помощник заместителя генерального директора «ГСК Красный Треугольник» решил доказать свою правоту с помощью травматического пистолета. Он несколько раз выстрелил в своего 27-летнего оппонента, после чего поспешил сбежать.

Сотрудники полиции по приметам смогли оперативно разыскать стрелка.

Компания «ГСК Красный Треугольник» занимается производством конвейерной ленты различного назначения, плоских ремней и неформовых резинотехнических изделий.

Напомним, на прошлой неделе неизвестный стрелял на улице Жуковского рядом с баром Al Capone. Раненых на месте происшествия не было, и сам стрелок успел быстро скрыться.