ОБСЕ и Евросоюз не отправят своих наблюдателей на мартовские выборы в Крым

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не отправит в Крым своих представителей для наблюдения за ходом президентских выборов в 2018 году. Так же поступит и мониторинговая миссия Евросоюза.

«Мандат БДИПЧ по наблюдению за выборами основывается на консенсусе 57 государств — участников организации. В случае с Крымом нет единого мнения. Поэтому БДИПЧ не может осуществлять наблюдение в этом регионе», — цитирует пресс-секретаря организации Томаса Римера 25 декабря «Газета.ру».

В ЕС заявили об аналогичном решении.

«Брюссель отправит наблюдателей в Россию, но не в Крым. Это абсолютно точно. Пока еще не согласованы окончательные списки тех, кто поедет в Россию. На данный момент ведутся переговоры с принимающей стороной», — сказал евродепутат Томаш Здэховски.

Однако, по словам российского дипломатического источника, за ходом президентских выборов в Крыму будут наблюдать десятки международных экспертов, включая депутатов национальных парламентов стран – членов ЕС.

Общее число иностранных наблюдателей на президентских выборах в марте 2018 года превысит 685 человек.