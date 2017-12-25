Задорнов: У правления пока нет четкой бизнес-модели для «Открытия»

Экс-глава банка ВТБ24 Михаил Задорнов, возглавивший администрацию санируемого «Открытия» рассказал о планах по работе с санируемым банком.

В интервью «Коммерсанту», опубликованному 25 декабря, он сообщил, что у правления пока нет четкой бизнес-модели для финансового учреждения, однако уже есть понимание его «сильных сторон».

Задорнов подтвердил, что одним из обсуждаемых вариантов будущего банка является присоединение к нему ​Бинбанка и Промсвязьбанка. В то же время он отметил, что рассматриваются и иные варианты, вследствие чего пока рано делать однозначные заявления. «Давайте подождем первых итогов работы временных администраций в Бинбанке и Промсвязьбанке», — добавил он.

«В «Открытии» пока нет бизнес-стратегии. При этом на сегодняшний день мы уже неплохо понимаем сильные стороны всей финансовой группы. ЦБ уже объявил о том, что приобретает дополнительный выпуск акций «Открытия» на сумму 456,2 млрд руб., так что проблема нехватки капитала в своей основе решена», — рассказал Задорнов.

При этом он отметил, что у банка есть и «слабые стороны». В их числе он назвал то, что руководство «Открытия» пока не может точно оценить размер проблемных активов.

«Было бы преждевременно делать выводы, сколько удастся вернуть, с кем из бывших акционеров удастся договориться о более благоприятных для банка условиях погашения кредитов, которые были выданы несколько лет назад. Мы до конца не понимаем, какие активы придется возвращать на баланс, какие сделки, проведенные акционерами за последние полгода до введения временной администрации в «Открытие», придется разворачивать», — сообщил он.

По словам Задорнова, бизнес-план «Открытия» должен быть утвержден в первом квартале 2018 года, оргструткура банка будет сформирована уже в январе. «Также в первом же квартале мы определимся с проблемными активами. Проблемные и непрофильные активы, которые есть на балансе «Открытия», «Траста», пенсионных фондов и «Росгосстраха», мы соберем на отдельную структуру. Возможно, это будет вновь созданный фонд, возможно, «плохой банк», который можно сформировать на базе того же «Траста». Форма еще не выбрана», — рассказал глава банка.