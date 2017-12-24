Соцсети: после митинга на Марсовом подожгли машину

Днём 24 декабря в центре Санкт-Петербурга, на Садовой улице, 3, тушили автомобиль, сообщает городское ГУ МЧС. Его хозяйка в соцсетях утверждает, что имел место поджог, и приводит доказательства.

При этом, по данным телеграм-канала «Новости районов Санкт-Петербурга», после собрания группы избирателей Навального на Марсовом поле у нескольких автомобилей, припаркованных неподалёку на Садовой улице, оказались разбиты окна, а одну машину сожгли.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».