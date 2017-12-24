«Фонтанка» нашла второго героя спасённой из Невы петербурженки

Стало известно имя второго молодого человека, который бросился на помощь тонувшей в Неве женщине. Это выпускник Санкт-петербургского государственного университета гражданской авиации.

После публикации «Фонтанки» о Наталии Беляковой, которая 19 декабря едва не утонула у стен Петропавловской крепости, в редакцию позвонила преподаватель вуза. История спасения женщины совпала с рассказом одного из её выпускников – 24-летнего Артёма Желтоухова. Пилот-стажер на пару дней приехал в Петербург и 19-го числа вместе с женой и друзьями оказался рядом с Комендантской пристанью.

«Услышали крики женщины, она бегала из стороны в сторону и звала на помощь. Сначала мы подумали, что в воду упал ребёнок. Смотрим, человек в воде. Представил, что чья-то мама», – рассказал он «Фонтанке», отметив что упавшая в воду «вела себя очень грамотно и не поддавалась панике».

Рядом находились люди, в том числе группа китайских туристов, но в первые минуты никто из них ничего не предпринял. Первым, по словам Артёма, на помощь бросился высокий мужчина. Он попытался дотянуться до утопающей рукой, но женщину сносило течением, а сам он плавать не умел. Подбежавший Артём быстро стянул куртку, джинсы, скинул ботинки и ринулся в воду. Зайти успел по колено. В это же время к месту подошла другая компания, от которой отделился мужчина и, не раздеваясь, бросился в Неву. Именно он, по словам Артёма, и вытащил женщину. Куда так быстро пропали двое, он не знает, но скорую вызвала его жена.

Он отдельно отметил ещё одного человека – предположительно, администратора столовой, который дал сухие вещи и ему, и спасенной женщине, а потом принёс чай. Правда, за первой порцией горячего Артём пошёл сам, и без неприятного не обошлось.

«Я подмёрз, и женщине хотелось дать горячего чая», – рассказал он. Но у сотрудницы за барной стойкой мокрый вид сочувствия не вызвал, и наливать кипяток бесплатно она отказалась.

Наталья Анатольевна своего героя уже знает. Сам он все лавры отдаёт другому.

«Геройского ничего не сделал. По праву должны чествовать того мужчину, который в одежде забежал в воду и вытащил её», – отказался от похвалы Артём.

Ещё одного спасителя – администратором предприятия, расположенного на территории Петропавловской крепости, – «Фонтанке» назвала его знакомая. Григорий Николаев о своей роли говорить не стал, но отметил, что все трое действовали, как одна команда.