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24.12.2017 22:31

Санта-Клаус пролетел над Петербургом

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) 24 декабря заявило об обнаружении саней Санта-Клауса в российском воздушном пространстве. Об этом сообщается проект «NORAD следит за Сантой» в своих  Twitter и YouTube.

Первым российским населённым пунктом, в который прибыл Санта, стало село Новое Чаплино в Чукотском автономном округе. После этого Санта-Клаус успел посетить ещё несколько российских городов, затем из Иркутска он свернул в Китай, побывал в Мьянме, в Афганистане и других странах. И наконец, в воскресенье вечером, пролетел над Москвой и Санкт-Петербургом.

На момент публикации новости он находится в Минске. К настоящему времени он раздал более 2,5 миллиарда подарков.

Координаты на карте новогоднего сайта NORAD корректируются каждые пять минут, объясняет «Лента.ру». Что касается безопасности, полковник Боб Броди из 601-го авиационного оперативного центра заявлял, что возле Санты будут летать истребители, а инфракрасные трекеры будут следить за оленем Рудольфом.

Справка:

Традиция информировать мир о путешествии главного рождественского персонажа и его саней, о том, сколько он раздал подарков и где пролетает в данный момент, появилась в NORAD в 1955 году. Решение было принято после того, как в одной из газет США было опубликовано объявление с номером телефона, позвонив по которому, можно было пообщаться с Санта-Клаусом. Однако составители перепутали одну из цифр в номере. В итоге все звонки стали попадать в штаб-квартиру командования ПВО континентальной части США (предшественника NORAD). После этого, начиная с 1958 года, ведомство взяло на себя обязанность ежегодно проводить мониторинг перемещений Санты.


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