Санта-Клаус пролетел над Петербургом

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) 24 декабря заявило об обнаружении саней Санта-Клауса в российском воздушном пространстве. Об этом сообщается проект «NORAD следит за Сантой» в своих Twitter и YouTube.

Первым российским населённым пунктом, в который прибыл Санта, стало село Новое Чаплино в Чукотском автономном округе. После этого Санта-Клаус успел посетить ещё несколько российских городов, затем из Иркутска он свернул в Китай, побывал в Мьянме, в Афганистане и других странах. И наконец, в воскресенье вечером, пролетел над Москвой и Санкт-Петербургом.

На момент публикации новости он находится в Минске. К настоящему времени он раздал более 2,5 миллиарда подарков.

Координаты на карте новогоднего сайта NORAD корректируются каждые пять минут, объясняет «Лента.ру». Что касается безопасности, полковник Боб Броди из 601-го авиационного оперативного центра заявлял, что возле Санты будут летать истребители, а инфракрасные трекеры будут следить за оленем Рудольфом.