Санта-Клаус пролетел над Петербургом

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) 24 декабря заявило об обнаружении саней Санта-Клауса в российском воздушном пространстве. Об этом сообщается проект «NORAD следит за Сантой» в своих Twitter и YouTube.

#NORAD Just spotted #Santa over Russia! Children in Russia, it's time to go to bed. #NORADTracksSanta