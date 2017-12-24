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24.12.2017 22:17

СМИ: телеканал HBO хочет организовать бой между россиянинами

Американский телеканал HBO хочет организовать объединительный бой в полутяжелом весе между чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Сергеем Ковалевым и обладателем титула по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дмитрием Биволом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на польский портал Ringpolska.

По информации издания, этот поединок может пройти во второй половине 2018 года, если оба спортсмена одержат победы в ближайших боях.

3 марта 2018 года Ковалев встретится с соотечественником Игорем Михалкиным.

Бивол в тот же день проведет защиту титула WBA против обязательного претендента кубинца Салливана Барреры

Источник: «Газета.Ru»


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22.12.2017 11:20
Сальвадора Дали и Джорджо де Кирико покажут в Arts Square Gallery
25 декабря (19.00) в галерее современного искусства Arts Square Gallery на Итальянской улице, 5, откроется выставка мэтров сюрреализма ‒ Сальвадора Дали, Джорджо де Кирико, Ханса Беллмера и Леонор Фини.
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