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24.12.2017 22:43

В двух ДТП на дороге Вологда – Новая Ладога погибли пятеро

Две смертельные аварии произошли 24 декабря на автодороге Вологда – Новая Ладога в Ленинградской области. В общей сложности погибли пять человек.

О первом ДТП «Фонтанка» уже сообщала. Оно унесло одну жизнь, а четыре человека попали в больницу.

Второе, по предварительным данным УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, так же, как и первое, произошло из-за выезда на встречную полосу. На месте скончались четверо мужчин, ехавшие в одной машине.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».

 


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