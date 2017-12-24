В двух ДТП на дороге Вологда – Новая Ладога погибли пятеро

Две смертельные аварии произошли 24 декабря на автодороге Вологда – Новая Ладога в Ленинградской области. В общей сложности погибли пять человек.

О первом ДТП «Фонтанка» уже сообщала. Оно унесло одну жизнь, а четыре человека попали в больницу.

Второе, по предварительным данным УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, так же, как и первое, произошло из-за выезда на встречную полосу. На месте скончались четверо мужчин, ехавшие в одной машине.

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