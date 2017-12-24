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24.12.2017 22:12

Дед Мороз раскрыл новогоднее желание Кадырова

Главный российский Дед Мороз из Великого Устюга рассказал о новогоднем желании главы Чечни Рамзана Кадырова. По его словам, лидер республики попросил у него «мира во всем мире», передает в воскресенье, 24 декабря, РИА Новости.

Дед Мороз также подарил Кадырову жилетку и вологодское кружево. Он прилетел в Грозный в воскресенье по приглашению главы Чечни, встретился с детьми республики и устроил для них новогоднее представление.

Кадыров в ходе мероприятия ответил на вопрос ребенка о том, на кого он хотел быть похожим в детстве. Чеченский лидер рассказал, что его воспитывали на примерах национальных героев, религиозных деятелей, которые «всегда боролись со злом, были милосердными и щедрыми». «Мечтал быть похожим на них», — пояснил он.

В середине декабря Дед Мороз из Великого Устюга заявил, что отказался от пенсии и не получает соответствующие выплаты. «Я считаю, что пенсия нужна тем, кто не может ухаживать за собой, а я могу», — объяснил он.

Источник: "Лента.ру"


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