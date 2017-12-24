«Другого кандидата нет и быть не может»

Петербург внес лепту в выдвижение Навального в президенты. Его судимость не забыта, и даже движущая сила из оппозиционных избирателей реально оценивает шансы своего кандидата. Но власти позволили, и они пришли.

24 декабря на Марсово поле вышел электорат Алексея Навального. За собранием инициативной группы приглядывала полиция, но палки в колеса не ставила. Со столами, мешавшими прохожим на газонах, вопрос уладили, и дальше силовики демонстрировали благодушие. Необходимый минимум превысили втрое, сделав Петербург главным оплотом оппозиции. «За» с радостными криками проголосовали 1797 человек. Ещё один так же счастливо размахивал карточкой «против». Осадочек оставил провластный НОД, но в целом мир не нарушил. Все довольны: команда Навального – результатами и явкой, инициативная группа – своей инициативностью.

Четвертый за последнее время выход на Марсово поклонникам главного оппозиционера страны омрачил установившийся минус. В воскресенье было морозно и слякотно, а открытое пространство продувал ветер. Больше всего натерпелась сама команда Навального. Волонтеры и представители штаба начали готовиться в десять. К одиннадцати пришел Максим Резник. Депутат петербургского ЗакСа тоже получил мандат – красный с белой полоской прямоугольник из картона – и проголосовал «за». К полудню на поле стянулось около двух тысяч человек. Некоторые приходили с уже заполненными регистрационными листами, другие вставали в очередь к столикам и заполняли, примостившись на скамейках. Мёрзли все.

– Очень в духе Петербурга – зимой приходить и стоять в очередях, – посмеиваются в толпе, зябко кутаясь в шарф.

Голосовать за выдвижение в кандидаты в тепле повезло только москвичам. Но там на встречу звали по приглашениям. В остальных 19 городах желающим предоставили пару часов на свежем воздухе. Петербуржцы приходили как на прогулку: с детьми, собаками и даже котом. Для подсчёта голосов людей выстроили в колонны, раздали карточки. Пока волонтеров занимали организационные вопросы, собравшиеся говорили о насущном и строили конспирологические теории о слежке.

– Сейчас есть такие дроны – их и не увидишь уже.

– Так запретили же вроде? Никто не может теперь запускать.

– Это вы не можете. ФСБ всё может.

На собрании электорат Навального показал своё взрослое лицо. Все, кто получил мандат, уже успели хотя бы раз поменять паспорт. Отсутствие юных демонстрантов сделало явку в разы скромнее уже привычной для последних акцией армии борцов с коррупцией, но бывалые участники нашлись и здесь.

– Каждый раз хожу, да, – делится пожилая женщина. – Но 7 октября не ходила – не согласовали. Да и Навального посадили.

– Там было так: постояли-постояли, побегали туда-сюда. На самом деле, грустная история, – вспоминал осенний митинг другой участник.

Опытные сторонники Навального заранее прикинули расстановку и отметили десяток полицейских на Марсовом поле, одинокий автозак у здания Ленэнерго и ещё парочку превентивно караулящих машин у Михайловского замка.

– Видела всё это только в Интернете, – говорит приехавшая из столицы первокурсница и признаётся, что борьба с коррупцией проиграла учёбе. – Один раз хотела пойти, но на следующий день экзамен был

Среди присутствующих оказались гости из Петрозаводска и ботаник из Африки. Все были воодушевлены и готовы голосовать – то ли за Навального, то ли против Путина.

– Он блистательный актер, столько лет — и не выдохся. Но уже устали люди от этого, сколько можно? – комментируют активисты стабильность в политике.

Важный для собравшихся вопрос упорно задавал седобородый мужчина, пытая не по погоде легко одетого волонтёра:

– Нет, скажите. Дальше-то что? Есть уже какая-то позиция? Он уже говорит, что делать, когда его не зарегистрируют?

Особых сомнений у людей не было. «Ходи не ходи, толку-то?», «Да не зарегистрируют его», «Все понятно, что Навального не допустят на выборы», – переговаривались в колоннах. Но другого кандидата нет и быть не может. И Собчак – не альтернатива.

– Пусть подрастёт ещё, – бросила пожилая женщина, добавив, что на что-то способен именно Навальный, ведь за ним такая молодёжь, которой уже ничего не страшно. А Собчак – ну что смеяться-то?

Младший контингент к телеведущей настроен лояльнее: «Дом-2» не забыли, но со скрипом всё же простили. Говорят, наблюдать за ней интересно, журналист она хороший, но президентство – точно нет. Да и, опять же, женщина. Однако полезность кандидата против всех отметили.

– Как только ее выпустили на федеральные каналы даже родители изменили к ней отношение. Если она может что-то сказать с экрана людям, для которых телевизор – это авторитет, так это же хорошо. Пусть говорит. Это тоже работает на перемены. Но искоренить застой может только Навальный, уверены они.

Петербургский протокол уйдёт в Москву в течение нескольких дней. Туда же петербургский Горизбирком (а на встрече был его представитель, как и вице-губернатор Константин Серов – от Смольного) направит свою оценку собрания. Хотя, не на нее будет смотреть ЦИК, вынося решение, а на непогашенную судимость, которая, по-прежнему, расходится с законом. И именно ей будут руководствоваться в Центральной избирательной комиссии, сводя вместе так радующие сейчас сторонников оппозиционера цифры.

К слову, на легитимности подписей из Петербурга может сказаться и отсутствие нотариуса – по закону инициативной группе полагается пройти у него регистрацию на месте. На Марсовом его не было.

Татьяна Ципуштанова, "Фонтанка.ру "