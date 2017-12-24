Сотрудницу посольства Британии в Бейруте изнасиловали из-за короткой юбки

Задержанный по подозрению в изнасиловании и убийстве сотрудницы посольства Великобритании в Бейруте таксист Тарек Хаучи заявил, что совершил преступление из-за ее короткой юбки. Об этом пишет The Daily Mail.

Водителя Uber, 29-летнего Тарека Хаучи, подозревают в изнасиловании и убийстве 30-летней сотрудницы британского посольства Ребекки Дайкс.

По версии следствия, Дайкс, которая работала в диппредставительстве в столице Ливана Бейруте, вызвала такси из бара "Джеммайзе", где она встречалась с друзьями. Полиция нашла ее тело на обочине дороги – ее задушили веревкой.

Сыщики смогли вычислить таксиста с помощью камер наружного наблюдения. После того, как Хаучи предоставили запись, преступник сразу же сознался. "Водитель сказал, что она была в короткой юбке, – цитирует РИА "Новости" источник в полиции. – Он посчитал ее симпатичной и решил изнасиловать. По его словам, это должно было быть легко, поскольку она была иностранкой".

Ранее Ребекка Дайкс работала в Ираке аналитиком МИДа. Она окончила Манчестерский университет со степенью магистра международной безопасности, а также училась в Биркбеке (Лондонский университет) по специальности "международное управление".