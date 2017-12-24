Капелло назвал лучшего футболиста в своей карьере

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло назвал лучшего футболиста, с которым ему приходилось работать. Об этом сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

«Лучший игрок, которого мне доводилось тренировать, — это Роналдо. Это даже несмотря на то, что мне пришлось продать его, чтобы выиграть чемпионат Испании с "Реалом"», — заявил Капелло.

Тренер рассказал о проблемах с весом у бразильского нападающего. Играя в «Реале», футболист весил 96 килограммов. «Я спросил у него, сколько он весил во время чемпионата мира-2002. Он ответил, что 84», — отметил итальянский специалист.

Роналдо завершил карьеру в 2011 году. Спортсмен выигрывал чемпионат мира в 1994-м и 2002-м. Форвард выступал в составе «Барселоны», «Интера», «Реала» и «Милана». Бразилец — двукратный обладатель «Золотого мяча».

Капелло работал с Роналдо в «Реале» в сезоне 2006/07. C 2012 по 2015 год итальянец возглавлял сборную России. Под его руководством российские футболисты выступили на чемпионате мира 2014 года в Бразилии, однако не смогли преодолеть групповой этап. Россияне не одержали в трех матчах ни одной победы.