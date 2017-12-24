ЦИК продлил рабочий день из-за наплыва кандидатов. Ждут Навального

Центризбирком продлил рабочий день в воскресенье в связи с большим наплывом кандидатов в президенты России, которые желают подать документы на выдвижение. О распоряжении главы ЦИК Эллы Памфиловой сообщает РИА Новости. В Центризбиркоме ждут документы от Алексея Навального: во время выдвижения в шатре на пляже принтеры работать отказались, что привело к задержке.

Документы в ЦИК в воскресенье принесли бизнесмен-"развиватель" Сергей Полонский, а также кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин. Телеведущая Ксения Собчак перенесла свой визит на понедельник.

В начале седьмого ТАСС в ЦИКе заявили, что продолжают принимать документы у Полонского.

Как напоминает "Интерфакс", при выдвижении кандидат лично должен прийти в ЦИК и подать пакет документов, включающий заявление о согласии баллотироваться, сведения о судимостях, доходах, имуществе за рубежом, а также протокол съезда с решением о его выдвижении. Самовыдвиженцы должны подать документы не позднее 7 января, кандидаты от партий – не позднее 12 января. После выдвижения для кандидатов наступает этап сбора подписей.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

Накануне с кандидатами на выборах президента определились три партии. "Единая Россия" будет поддерживать самовыдвиженца Владимира Путина, нынешнего президента и безусловного фаворита кампании. Ксения Собчак идет от "Гражданской инициативы", а КПРФ выдвинула Павла Грудинина.