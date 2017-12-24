Дед Мороз посетит матчи сборной России на чемпионате мира по футболу

Дед Мороз из Великого Устюга планирует посетить матчи сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года. Слова новогоднего волшебника передает ТАСС.

«Я занимаюсь всеми видами спорта и поеду на чемпионат мира по футболу в 2018 году. Буду поддерживать нашу сборную команду», — отметил Дед Мороз.

Чемпионат мира состоится с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.