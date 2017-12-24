Глава ЦИК рассказала об иностранном вмешательстве в выборы

Центризбирком России регулярно сталкивается с иностранным вмешательством в выборы в России. Об этом в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ рассказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Об этом пишет 24 декабря «Российская газета».

По её словам, этот процесс идёт постоянно с апреля 2016 года, с первого дня работы нового состава комиссии, и выражается в распространении ложной информации о результатах выборов и в создании впечатления, что «выборы нечестные, всё плохо».

«Берётся какая-то ситуация, интерпретируется не так, как оно на самом деле было, – говорит Памфилова. – Потом это начинает тиражироваться, как на снежный ком накручиваться, создается мощный информационный мусор».

Проблемы возникают даже с международными наблюдателями, например с наблюдателями от миссии ОБСЕ.

«Их интересовали вещи, очень далёкие от выборов. Такие были моменты, приходилось предупреждать», – сообщила глава ЦИК.

О будущих выборах она рассказала следующее: «Я не скажу, что всё идеально, но система очень сильно изменилась. Те меры, которые мы сейчас предпринимаем, я надеюсь, я даже уверена, позволят провести выборы очень достойно». Планируется использовать технологии, которые сделают невозможной подделку бюллетеней. Будут установлены свыше 90 тысяч камер, прямая трансляция будет вестись в Сети, так что «любой регион нажал и посмотрел».