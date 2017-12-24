Умер лингвист Андрей Зализняк

На 83-м году жизни скончался лингвист, доктор филологических наук и академик Российской академии наук Андрей Зализняк. Об этом 24 декабря сообщил в своём Facebook сотрудник Института русского языка РАН Дмитрий Сичинава.

Андрей Анатольевич Зализняк, советский и российский лингвист, родился в Москве 29 апреля 1935 года в семье инженера и химика. Окончил романо-германское отделение филологического факультета МГУ и аспирантуру там же, учился в Сорбонне и Высшей нормальной школе у структуралиста Андре Мартине, более 50 лет преподавал на филологическом факультете МГУ. Он известен своими работами в области русского словообразования и акцентологии, а также как исследователь новгородских берестяных грамот и «Слова о полку Игореве».