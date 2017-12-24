Главный Дед Мороз в Петербурге подарил военным выступление женской шоу-группы
В Санкт-Петербурге 24 декабря в рамках предновогоднего турне по стране Дед Мороз из Великого Устюга поздравил личный состав роты почетного караула, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Воинским приветствием: «Здравия желаем, главный Дед Мороз Российской Федерации!» встретили гостей военнослужащие. Дед Мороз со Снегурочкой подарили подразделению теннисный стол с ракетками и мячами, каждому лично вручили сладкие подарки и организовали выступление вокальной женской шоу-группы в костюмах снегурочек.
Личный состав роты почетного караула, в свою очередь, продемонстрировал высоким гостям специфику и особенности своей службы.