Главный Дед Мороз в Петербурге подарил военным выступление женской шоу-группы

Lookbuck и Sportle представили функционал для подбора подарка на Новый год

Поиск идеального подарка на новый год для подруги, любимой девушки, супруги или невесты почти всегда сопряжен с понятными трудностями. Хочется, чтобы тот предмет, который вы в итоге положите под елку, был эксклюзивным, привлекательным во всех отношениях, не похожим на другие подарки и в то же время не слишком экстравагантным