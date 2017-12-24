Учитель, спасший детей из пожара, погиб с семьёй в ДТП под Новосибирском
Страшная авария произошла 24 декабря в Новосибирской области.
Как сообщает региональное ГУ МВД, на 80-м километре автодороги Р-255 столкнулись грузовик Mitsubishi Fuso и Volkswagen Polo. Три человека из «Поло» скончались на месте.
В соцсетях пишут, что погиб учитель физкультуры со своей женой и дочерью. «Очень хороший человек. Вынес из пожара двоих детей и бабушку! Его наградили за это», – рассказывают его знакомые.
Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».