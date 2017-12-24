В Интерполе прокомментировали проверку Яценюка в Женеве

Задержание бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в аэропорту Женевы прокомментировал глава украинского бюро Интерпола Василий Неволя в эфире телеканала «112 Украина».

«Произошла стандартная процедура паспортного контроля, которая действительно продолжалась короткое время, и после её завершения Арсений Яценюк был пропущен, ему была предоставлена возможность пересекать границу Швейцарии», – заявил Неволя (цитата по RT).

По его словам, это никак не связано «с наличием какой-то информации в базах данных Интерпола о Яценюке».

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Препятствий для перемещений Яценюка по миру по линии Интерпола нет, заявили в пресс-службе МВД страны, передаёт канал.

Напомним, 23 декабря пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо сообщила о его задержании по запросу России.