«Купчино» и «Проспект Просвещения» открыты, но закрыта «Автово»

Станции метро Петербурга «Купчино» и «Проспект Просвещения» открыли после проверки днём 24 декабря. Опасных предметов там не нашли.

Как сообщили «Фонтанке» в справочной службе городского метро, «Купчино» возобновила работу в 16:22, в забытом там за час до этого рюкзаке взрывчатки нет.

В 16:34 закончили проверку пакета на скамейке платформы станции «Проспект Просвещения», там также не найдено ничего угрожающего жизни пассажиров.

В 16:43 закрыта по техническим причинам станция «Автово». Там на платформе найдены коробки.