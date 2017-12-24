Гражданка США умерла в экстренно севшем в Хабаровске "Боинге"

Гражданка США скончалась на борту самолета Boeing-777, следовавшего из Вашингтона в Сеул и запросившего экстренную посадку в Хабаровске. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах. Позже информацию подтвердили в МВД, сообщив, что тело после констатации смерти погрузили обратно в самолет. Рейс отправился в Сеул.

"Одна из пассажирок, гражданка США, пожаловалась на плохое самочувствие во время пролета лайнера над Дальним Востоком России. В считаные минуты она потеряла сознание. Находившиеся на борту пассажиры с медицинским образованием помочь ей не смогли, и командир запросил вынужденную посадку в Хабаровске", – сказал собеседник агентства.

Самолет авиакомпании Korean Air приземлился в Хабаровске около 12:00 по Москве. Поднявшиеся на борт медики констатировали лишь смерть пассажирки. Предпринятые ими реанимационные мероприятия результата не дали.

Предварительной причиной смерти назвали сердечную недостаточность. Ее тело было снято с рейса и направлено в одну из хабаровских больниц.